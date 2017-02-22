Шоссейный департамент вводит ограничения по массе автотранспорта

Из-за теплой зимы Департамент шоссейных дорог вводит ограничения по массе автотранспорта на второстепенных дорогах. Из-за недостаточно высокой земляной основы и слабой дренажной системы, дороги не выдерживают веса тяжело груженных машин. Наиболее напряженная обстановка сейчас - в Западной Эстонии. Комментирует эту новость ведущий инженер отдела обслуживания дорог в Деп-нте шоссейных дорог Иван Никитин: