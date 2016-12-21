В Эстонии закрываются 8-мь центров поддержки женщин

C 1-го января в 8-и регионах Эстонии закроются центры поддержки женщин. Это обусловлено тем, что Департамент социального страхования, после провалившегося конкурса на оказание соответствующих услуг, не стал повышать предельные суммы финансирования. В результате, работающие в более чем половине уездов страны центры отказались от участия в новом конкурсе. С будущего года прекратят работу центры поддержки женщин в Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Хийумаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Ляэне-Вирумаа, а также Вырумаа. Союз женских приютов Эстонии еще в октябре, сразу после принятия Закона о помощи жертвам, обратил внимание общественности на то, что в новом году финансирование этих услуг будет сокращено на 100 тысяч евро. В интервью нашему корреспонденту Владимиру Ойжинскому руководитель организации Эха Рейтельманн подтвердила, что главной причиной закрытия центров поддержки женщин является нехватка денег: