У. Паэт: судьба судовых охранников в руках индийского суда

Евродепутат Урмас Паэт в составе делегации комитета по иностранным делам Европарламента находится сегодня с визитом в Индии. В ходе встреч с местными политиками, Паэт поднял вопрос о затянувшемся судебном процессе по делу 14 эстонских судовых охранников, которые удерживаются властями Индии с октября 2013 года. За комментарием к Урмасу Паэту обратилась наш корреспондент Маргарита Черняева: