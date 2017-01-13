Аллан Алакюла в ответ на запрос депутатов:"TTV скрывать нечего"

Представители оппозиционной социал-демократической фракции столичного горсобрания Анто Лийват и Ханно Матто потребовали от руководства Таллиннского телевидения и Совета целевого учреждения Tallinna Televisioon представить подробный отчет по расходованию средств налогоплательщиков. По мнению Лийвата, расходы на пропаганду Таллиннской горуправы в этом, предвыборном году, превышают 15 миллионов евро и налогоплательщики имеют право знать, на что идут эти деньги. По закону, ответ депутатам столичного горсобрания должен быть дан в течение пяти рабочих дней. За комментарием к председателю правления Таллиннского телевидения Аллану Алакюла обратилась наш корреспондент Маргарита Черняева: