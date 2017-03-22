В. Васильев: медицина должна быть ориентирована на пациента, а не больницы

Сегодня состоялось заседание совета Больничной кассы, на котором речь шла о повышении зарплат работникам здравоохранения. На прошлой неделе министр здоровья и труда и председатель совета учреждения Евгений Осиновский представил правительству предложения по улучшению финансирования системы здравоохранения. Кабинет министров займется поиском дополнительных денег на эти цели в следующем месяце при составлении государственной бюджетной стратегии. Между тем, по мнению бывшего члена совета Больничной кассы, депутата Рийгикогу Виктора Васильева, необходимо реформой системы здравоохранения, а не поиском недостающих средств: