Сегодня и завтра из-за парада в Таллинне изменится движение общественного транспорта

В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.Троллейбусы № 1 и 3 будут доходить до перекрестка улицы Тоомпеа и бульвара Каарли с конечной остановкой "Тынисмяги". Подробнее об этом рассказывает руководитель отдела по организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюютельмаа: