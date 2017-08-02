Победа оппозиции в столице приведет к потере рабочих мест чиновников-центристов

Кандидаты в мэры Таллинна от оппозиции обещают после смены власти в городе очистить городские службы от центристов. Нынешний исполняющий обязанности мэра и кандидат в градоначальники от Центристской партии Таави Аас заверяет, что для него партийная принадлежность сослуживцев никогда не играла и не будет играть роль и в случае его победы на выборах. Тему продолжит Маргарита Черняева.