TEDxLasnamäe предлагает принять участие в составлении программы конференции

Первая в Эстонии русскоязычная конференция TEDxLasnamäe в честь своего 5-летия предлагает всем желающим принять участие в формировании программы мероприятия. Цель конференции – предоставить площадку для местных и зарубежных русскоязычных деятелей, готовых поделиться своими оригинальными идеями. Подробнее об этом рассказывает главный организатор TEDxLasnamäe Владимир Свет.