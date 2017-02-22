Город Маарду приглашает на празднование Масленицы

В ближайшее воскресенье, 26 февраля, в Маарду на площади перед Народным домом состоится традиционное празднование Масленицы. Организаторы подготовили к празднику большую культурно-развлекательную программу для всей семьи. Горожан и гостей ждут различные интересные развлекательные мероприятия, выступление творческих коллективов, конкурсы, аттракционы и Масленичные забавы. Подробнее о празднике рассказывает мэр города Маарду Владимир Архипов: