Спасательный департамент: люди не надевают спасательные жилеты

За прошлый год в Эстонии утонуло 47 человек или 3,5 человека на 100 тысяч. На сегодняшний день в этом году утонуло 25 человек. Сравнивая статистику с северными странами, количество утонувших в Эстонии значительно выше. По словам специалиста по коммуникации Спасательного департамента Ивери Марукашвили, люди в Эстонии часто пренебрегают спасательными жилетами. Говорит Ивери Марукашвили: