Традиционно высокая активность налогоплательщиков в первый день подачи деклараций

По-традиции большое количество желающих подать электронную налоговую декларацию в первый день сегодня утром привело к ограничению доступа в виртуальную среду Налогово-таможенного департамента. К этому часу работа системы восстановлена. Об этом, а также о данных на первую половину дня нашему корреспонденту Владимиру Ойжинскому рассказал ведущий специалист отдела обслуживания ведомства Ханнес Удде: