В Таллинн доставлен Благодатный огонь

Около часа ночи в воскресенье из Иерусалима в Таллинн прибыл Благодатный огонь. Об этом сообщает портал Vecherka.ee. Вот уже в 11-й раз огонь привез председатель правления НКО «Русский дом» Евгений Томберг. Благодатный огонь был сразу же доставлен в Александро-Невский собор для пасхального богослужения. Напомним, что Благодатный огонь сошел в субботу днем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Тысячи христиан, собравшихся там наблюдали за этим чудом. Мы обратились к Евгению Томбергу с вопросом: не стала ли ежегодная поездка, в которую он отправляется уже более 10-и лет, рутинной?