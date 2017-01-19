Т. Мертсина: рост реальной зарплаты резко замедлится

Swedbank понизил прогноз относительно роста эстонской экономики в текущем году на 0.2 процентного пункта, до 2.2 процента. В то же время, прогноз на 2018-й год, по сравнению с ноябрьскими оценками, скорректирован в сторону повышения - на 0.3 процентного пункта, до 2.8 процента. Сегодня банк представил очередной экономический обзор, в котором, среди прочего, речь идет о перспективах роста мировой и эстонской экономики, о политических рисках и ситуации у наших внешнеторговых партнеров. Тему продолжит Владимир Ойжинский: