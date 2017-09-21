В будущем в целях безопасности школьный персонал будет иметь право проверять личные вещи учеников

На своем заседании Рийикогу приняло к рассмотрению изменения законопроекта об основной школе и гимназии. Цель законопроекта заключается в обеспечение спокойной и безопасной среды в учебных заведениях. В дальнейшем, согласно правкам к законопроекту, для обеспечения должной безопасности, школьный персонал будет вправе осматривать личные вещи учеников. Тему продолжит Анна Тислер: