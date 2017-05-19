IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции

Новый председатель партии IRL Хелир-Валдор Сеэдер заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции. На сегодняшней пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас отвечая на вопросы журналистов сказал, что не не видит ничего странного в том, что Сеэдер хочет обсудить этот вопрос еще раз. Комментирует Юри Ратас: