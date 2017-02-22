М. Алликмаа: в Доме новостей будут трудиться 200 человек

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия Дома новостей Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации. Речь идет о реконструированном историческом здании бывшего Дома радио по адресу улица Крейцвальди 14-ть в центре Таллинна. Теперь все редакции новостей ERR сосредоточены в одном месте. Перед началом церемонии открытия к руководителю телерадиовещательной корпорации Маргусу Алликмаа обратилась наш корреспондент Маргарита Черняева: