Новый год? Новее не бывает!

Фото: Andrei Hussainov

Праздничное шоу в прямом эфире: поздравления, розыгрыши призов, включения из разных точек Таллинна, Эстонии и мира, музыка и многое другое.

Ведущие праздничного шоу Юлия Балий, Артур Аукон и Андриан Череменин в прямом эфире поздравят с наступающим годом, разыграют призы, подведут итоги 2016 года. DJ Green Regime предложит новогоднюю подборку музыкальных композиций в стиле передачи “Кашмир”. Астролог Ольга Потемкина расскажет, каким будет 2017 год, чего от него ожидать в плане финансов и любви. Активные слушатели, дозвонившись до студии, смогут передать новогодние пожелания родным и близким. Кроме того, ожидаются включения из разных точек Таллинна, Эстонии и мира!

С наступающим Новым годом, уважаемые радиослушатели!