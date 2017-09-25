Несекретные материалы
Роман Баскин о новом фильме "Мужчина с моим лицом". День комиксов. История о мошеннике. "Несекретные материалы" в 10:05.
На сей раз мы встретимся с актером и режиссером Романом Баскиным, сыгравшем одну из главных ролей в новом фильме "Мужчина с моим лицом". Разыграем пригласительные билеты на просмотр этой картины. Отметим День комиксов. Вас ждет рассказ о мошеннике, заявлявшем о том, что он может своим руками создавать золото.
Ведущий – Андрей Созинов.
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