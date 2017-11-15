Посетим Бразилию. Мнение спасателей: что должно быть в каждом доме. О бритвах и бритье. Книжные новинки и викторина для любителей хорошей литературы. "Несекретные материалы" в 10:05.

На этот раз посетим Бразилию. Узнаем, что, по мнению спасателей, должно быть в каждом доме. Представим интересные факты о бритвах и бритье. Расскажем о книжных новинках и проведем викторину, которая порадует любителей хорошей литературы.

Ведущий – Андрей Созинов.