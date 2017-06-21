Новый год по-боливийски. Особенности туризма в летний период. Что объединяет куриный бульон и психологию? Викторина для любителей хорошей литературы. "Несекретные материалы" в 10:05.

В среду отметитим Новый год по-боливийски. Поговорим об особенностях туризма в летний период. Расскажем о том, что объединяет куриный бульон и психологию, и проведем викторину, которая порадует всех любителей хорошей литературы.

Ведущий – Андрей Созинов.