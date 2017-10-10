Всемирный день психического здоровья. О нелегкой работе сотрудников телефона доверия. Страна, где одной ногой можно стоять в сегодняшнем дне, а другой – во вчерашнем. "Несекретные материалы" в 10:05.

На сей раз отметим Всемирный день психического здоровья. Расскажем о нелегкой работе сотрудников телефона доверия. Посетим страну, где одной ногой можно стоять в сегодняшнем дне, а другой – во вчерашнем!

Ведущий – Андрей Созинов.