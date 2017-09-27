Всемирный день туризма. О "парижском синдроме". Новости из мира автомобилей. Книжные новинки и викторина для любителей хорошей литературы. "Несекретные материалы" в 10:05.

На сей раз отметим Всемирный день туризма. Расскажем о "парижском синдроме". Предложим интересную подборку новостей из мира автомобилей. Представим книжные новинки и проведем викторину, которая порадует любителей хорошей литературы.

Ведущий – Андрей Созинов.