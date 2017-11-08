Сколько жителей в самом маленьком городе в мире? День рождения Алена Делона. Что общего у мотоцикла и автомата Калашникова? Книжные новинки и викторина для любителей хорошей литературы. "Несекретные материалы" в 10:05.

На сей раз узнаем, сколько жителей в самом маленьком городе в мире. Отметим день рождения Алена Делона. Выясним, что общего у мотоцикла и автомата Калашникова. Расскажем о книжных новинках и проведем викторину, которая порадует любителей хорошей литературы.

Ведущий – Андрей Созинов.