Фальшивомонетничество: вчера и сегодня. Летний отпуск vs отпуск в любое время года. День рождения Пушкина и День русского языка. Фестиваль природы в Тарту. О судебных исполнителях и инкассо-фирмах. "Несекретные материалы" в 10:05.

Во вторник вы узнаете, каким образом фальшивомонетчики действовали в прошлом и как пытаются обмануть нас сегодня. Поведаем, как нужно правильно отдыхать и выясним, почему летний отпуск не всегда выигрывает по сравнению с отпуском в любое другое время года. Отметим день рождения А. С. Пушкина и День русского языка. Пригласим на Фестиваль природы в Тарту, а юрист расскажет, чем отличается судебный исполнитель от инкассо-фирмы? Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.