Несекретные материалы

В понедельник вы узнаете, каким образом международным мошенникам удавалось продавать и сдавать внаем Эйфелеву башню в Париже, Биг Бен в Лондоне и Белый дом в Вашингтоне. Расскажем, как избежать обмана при поиске работы за границей. Вы узнаете, как себя нужно вести, встретив рысь, причем не в лесу, а где-нибудь на окраине города, и что предпринять, если вы встретили одинокого птенца посреди каменных джунглей. Также вас ждут советы по укреплению здоровья. Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.