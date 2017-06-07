День шоколадного мороженого и день видеокассет. Книжное обозрение и викторина на любителей чтения. О том, как распознавать голоса птиц. "Несекретные материалы" в 10:05.

В среду в программе "Несекретные материалы" мы отметим день шоколадного мороженого и день видеокассет. Представим первый выпуск книжного обозрения и проведем викторину, которая порадует всех любителей чтения. А также посетим Тарту, где нас научат распознавать голоса птиц. Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.