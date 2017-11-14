110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен. Тембр голоса как примета человека в паспорте. Психолог о селфи. Вокруг света меньше чем за 80 дней. "Несекретные материалы" в 10:05.

На этот раз отметим 110-летие со дня рождения Астрид Линдгрен. Выясним, почему в старину в Италии в паспорте (в числе прочих примет человека) указывался и тембр его голоса. Поговорим с психологом о селфи. Узнаем, кому удалось побить рекорд героя романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней".

Ведущий – Андрей Созинов.