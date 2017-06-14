Всемирный день донора крови. День рождения Эрнесто Че Гевары. Книжное обозрение. Викторина для любителей чтения. "Несекретные материалы" в 10:05.

В среду отметим Всемирный день донора крови и день рождения Эрнесто Че Гевары. Узнаем, много ли читают жители Таллинна, представим второй выпуск книжного обозрения и проведем викторину, которая порадует всех любителей чтения. Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.