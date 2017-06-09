Международный день друзей. Как победить бессонницу? Семейный день в Летной гавани. Детские спектакли под открытым небом. "Несекретные материалы" в 10:05.

В пятницу в программе "Несекретные материлы" отметим Международный день друзей, узнаем, можно ли победить бессонницу, пригласим на семейный день в Летную гавань, расскажем о детских спектаклях под открытым небом. Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.