День рождения Вячеслава Котеночкина. Гаджетомания. О курьезных законах, действовавших в разных странах. "Несекретные материалы" в 10:05.

Отметим день рождения легендарного мультипликатора Вячеслава Котеночкина. Поговорим о гаджетомании и выясним, почему не надо спать с телефоном в обнимку. Расскажем о курьезных законах, действовавших в разных странах, и узнаем, где запрещено содержать в домашних условиях носорогов.

Ведущий – Андрей Созинов.