Об одном из самых известных мошенников США. Что пришло на смену "нигерийским письмам счастья". Прогулка по старому Таллинну и встреча с уличными художниками. "Несекретные материалы" в 10:05.

В понедельник расскажем о Джозефе Уэйле – одном из самых известных мошенников США. Вы узнаете, что пришло на смену "нигерийским письмам счастья". Совершим прогулку по старому Таллинну и встретимся с уличными художниками.

Ведущий – Андрей Созинов.