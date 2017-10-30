День рождения шариковой ручки. Радиопостановка "Война миров". О мошеннике, выдававшем себя за родственника Рокфеллера. Путешествие по Грузии. "Несекретные материалы" в 10:05.

На сей раз отметим день рождения шариковой ручки. Вспомним, почему вошла в историю радиопостановка "Война миров" в 1938 году. Расскажем о мошеннике, выдававшем себя за родственника Рокфеллера. Продолжим увлекательное путешествие по Грузии.

Ведущий – Андрей Созинов.