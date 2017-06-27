Несекретные материалы
Всемирный день рыболовства. Об использовании современных электронных устройств. Знакомство с уличными художниками. "Несекретные материалы" в 10:05.
Отметим Всемирный день рыболовства и расскажем, почему в Африке вместо удочки используют лопату. Узнаем, стоит ли себя ограничивать в использовании современных электронных устройств. Продолжим знакомство с художниками, работающими на улицах старого Таллинна.
Ведущий – Андрей Созинов.
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