О женщине, арестованной в момент ее 44-го бракосочетания. Осторожнее относитесь к предложениям поработать официанткой за границей. 100 мгновений, объединивших Эстонию и Финляндию. "Несекретные материалы" в 10:05.

В понедельник вы узнаете, как в историю Парижа вошла женщина, которую арестовали в момент ее 44-го бракосочетания. Почему жительницам Эстонии нужно с осторожностью относиться к предложениям поработать официантками за границей. Что из себя представляют 100 мгновений, объединивших Эстонию и Финляндию.

Ведущий – Андрей Созинов.