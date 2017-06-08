Всемирный день океанов. 100-летний юбилей независимости Финляндии. О новом фильме Валерия Тодоровского "Большой". Пчеловодство: плюсы и минусы. "Несекретные материалы" в 10:05.

В четверг в программе "Несекретные материлы" отметим Всемирный день океанов, узнаем, как в Эстонии отпразднуют 100-летний юбилей независимости Финляндии, представим новый фильм Валерия Тодоровского "Большой", расскажем о плюсах и минусах пчеловодства. Это лишь часть мозаики новой программы.

Ведущий – Андрей Созинов.