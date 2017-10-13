Вспомнить всё!

На этой неделе отмечался Международный день психического здоровья. Продолжим эту тему и поговорим о деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, деменцией страдают 47,5 миллиона человек по всему миру. У этих людей постепенно происходит угасание способности мыслить. Часто одним их первых признаков нарушения становится забывчивость. Важно вОвремя обратить внимание на изменения, чтобы поддержать человека и замедлить процесс его умственной деградации. Об этом Инге Пальмисте рассказала социальный работник Людмила Перкер.