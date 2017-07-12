Все о внедорожниках.

А сейчас речь пойдет о внедорожниках или вседорожниках, или попросту джипах. Кстати изначально это были исключительно военные автомобили, так называемые "General Purpose Vehicule" - "автомобили общего назначения" и появились они еще до Второй мировой войны. И свое название "джип" они получили из абривиатуры первых двух букв "Джи-пи". Но позднее компания "Крайслер" выпустила свою марку Jeep.Поэтому пришлось найти новое слово "внедорожник". Так вот сегодня будем говорить об этих автомашинах и узнаем, чем отличается обычный автомобиль с повышенной проходимостью от своего собрата внедорожника городского типа у автомеханика, представителя автомастерской Kassi auto Меелима Касемаа. С ним побеседовала Юлия Лукашенкина.