За рулем. Меняем летнюю резину на зимнюю

Использование зимних шин в Эстонии обязательно с 1 декабря. А при желании это можно сделать и раньше, уже с 15 октября. Но специалисты рекомендуют ориентироваться на погодные условия и прислушиваться к прогнозам синоптиков. И поскольку сейчас на дворе стоит совсем не зимняя погода, то Юлия Лукашенкина решила расспросить автоханика, представителя автомастерской Kassi auto Мелиса Касемаа о том, стоит ли уже поменять покрышки, и какие предпочесть - ламелизированные или с шипами.