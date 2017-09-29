После инсульта: советы близким.

Сегодня — Всемирный день сердца. Здоровье сердца неразрывно связано с состоянием сосудов, поэтому чаще говорят о сердечно-сосудистых заболеваниях. Одним из таких серьёзных недугов является инсульт. При подозрении на инсульт главное — не упустить время и как можно скорее доставить человека в больницу, но и после лечения важно правильно ухаживать за пациентом. Об этом рассказывает врач-невролог Катрин Пыльд. С ней беседует Инга Пальмисте.