Юные виртуозы Москвы в Таллинне.

На прошедших выходных в Таллинне побывали юные пианисты из Москвы. Ученики Миры Марченко в Центральной музыкальной школе вместе со своим педагогом выступили в Эстонской академии музыки и театра, а потом была еще встреча в Ныммеской музыкальной школе. Уровень их игры - высочайший, что отметили все, кто пришел на концерты. Среди слушателей был и А.Лукьянов. После выступления в Академии он побеседовал с педагогом и пианисткой Мирой Марченко и ее талантливыми учениками.