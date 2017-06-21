За рулем.

Французская компания Michelin представила концепт "умной" шины, которая будет революционна по своей структуре и сможет обмениваться информацией с автомобилем, чтобы подстраиваться под текущие потребности - погоду, рельеф, качество дороги и т.п. "Умные" шины будут изготавливать из биоразлагаемых переработанных материалов, пригодных для повторного использования. При этом в будущем автовладельцы смогут сами распечатывать шины или новые протекторы на 3D-принтерах, создавая наиболее оптимальный и персонализированный вариант для своего автомобиля. Эстонская компания Wolf Tyres пока не придумала новый вариант шин, однако точно знает потребности местных и зарубежных водителей. Ольга Линник побеседовала с техническим директором компании Wolf Tyres Дмитрием Герасимовым.