Новый бум на рынке недвижимости. Обсуждение темы со слушателями в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

Что происходит на столичном рынке недвижимости? Можно ли это назвать новым бумом? Кто и почему покупает дорогие квартиры в многочисленных новостройках? Какие районы сейчас "в моде"?

Обо всём этом – статья Микка Салу в свежем номере еженедельника "Eesti Ekspress". Статью прочитает и обсудит со слушателями Ильдар Низаметдинов.