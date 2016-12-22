Гороскоп от Игоря Манга: люди будут более деятельными, однако не стоит делать долгосрочных прогнозов. Верите ли вы в гороскопы? “Непрошедшее время” в прямом эфире в 14:05.

На этот раз тема – несвойственна циклу передач. В еженедельнике “Маалехт” опубликован традиционный гороскоп от Игоря Манга. Как вещает астролог, в наступающем году петуха люди будут более деятельными, однако не стоит делать долгосрочных прогнозов – при нехватке времени они просто-напросто останутся на полпути.

А вы верите в гороскопы? И каким представляете себе будущий год? Выскажите свое мнение в прямом эфире.

Ведущая – Ольга Шубин.