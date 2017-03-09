Непрошедшее время

Как говорит хирург-кардиолог клиники Тартуского университета Арно Руусалепп, бастовать должны не врачи, а пациенты. Доктор обозначил четыре пункта, которые иллюстрируют тотальный хаос в финансировании здравоохранения Эстонии. В Тарту и Таллинне операций на сердце делают около четырехсот в год. Если 10 лет назад попасть на такую операцию пациент мог меньше, чем за месяц, то теперь очереди растянулись более, чем на два месяца. Выскажите и свое мнение в прямом эфире. Ведущая Ольга Шубин.