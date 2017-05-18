Убийственная скорость: полиция опасается учащения случаев ДТП со смертельным исходом. Выскажите свое мнение в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

В основе этого выпуска – статья еженедельника Eesti Ekspress "Убийственная скорость". Полиция опасается учащения случаев ДТП со смертельным исходом. Молодые люди, часто без прав и в состоянии опьянения, садятся за руль мощных автомобилей. С управлением справляется не каждый. Как всегда, возможность поделиться своим мнением в передаче получат радиослушатели.

Ведущие – Алексей Кузнецов и Андриан Череменин.