Сельское хозяйство. В Эстонии нет нормальных работников. Обсуждение статьи из свежего номера "Maaleht" в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

Владельцы действующих на селе фирм утверждают, что нормальных работников в Эстонии днём с огнём не сыщешь. На зарплату от тысячи до трёх тысяч евро в месяц согласны, дескать, только граждане Украины...

Статью из свежего номера "Maaleht" будет читать и обсуждать со слушателями Ильдар Низаметдинов.