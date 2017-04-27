Непрошедшее время
ЭМО – дом призрения и место получения психологической помощи. "Непрошедшее время" в 14:05.
В основе этого выпуска – статья еженедельника Eesti Ekspress "Один день в ЭМО". Врачи отделения экстренной медицинской помощи Северо-эстонской региональной больницы на грани перегорания: ЭМО принимают за дом призрения и место получения психологической помощи. Как всегда, обсудим тему со слушателями.
Ведущие – Алексей Кузнецов и Андриан Череменин.
Список музыки
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