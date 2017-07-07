Я не пойду! Почему и как молодежь уклоняется от службы в армии? Выскажите и свое мнение в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

"Я не пойду! Почему и как молодежь уклоняется от службы в армии?" Так озаглавлена статья в еженедельнике "Ээсти экспресс".

Для многих юношей обязательная служба в армии неприемлема, и они могут пойти на все, чтобы, говоря жаргонным языком, "откосить" от армии. У каждого – государства, Сил обороны и Департамента оборонных ресурсов – этому свое объяснение. В статье приводится несколько примеров – истории парней, которые уклонились от службы в армии, потому что просто не хотели идти. Вы сможете высказать и свое мнение в прямом эфире.

Ведущая – Ольга Шубин.