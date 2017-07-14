О жизни эстонских судовых охранников в индийской тюрьме. Выскажите свое мнение в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

Заголовок статьи в "Ээсти экспресс" – "Двое матерей из Эстонии побывали у сидящих в индийской тюрьме сыновей". Они в числе 14 задержанных в 2013 году и позже осужденных эстонских судовых охранников.

Каково житье-бытье наших моряков в тюрьме Пузхал? И риторический вопрос – доколе? Выскажите и свое мнение в прямом эфире.

Ведущая – Ольга Шубин.