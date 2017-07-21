Чиновники все чаще вынуждены вмешиваться в решение семейных отношений. Выскажите свое мнение в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

"Родители перекладывают свои семейные проблемы на плечи чиновников" – статья под таким заголовком в еженедельнике "Ээсти экспресс". Занимающиеся вопросами защиты детей чиновники все чаще вынуждены вмешиваться в решение семейных отношений, особенно разведенных родителей, потому что те не могут справиться сами. Выскажите и свое мнение в прямом эфире.

Ведущая – Ольга Шубин.